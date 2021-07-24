السودان| وفاة 4 أشخاص وإصابة 37 في حادث سير مروع نتيجة اصطدام بص سياحي بـ”شجرة”

الأبيض: السوداني

توفي أربعة أشخاص وأصيب 37 في حادث سير مروع، وقع جنوب مدينة الأبيض، شمال كردفان، نتيجة اصطدام بص سياحي بشجرة في طريقه إلى الخرطوم بمنطقة جبل الهشابة على بعد 14 كيلو جنوب المدينة.

وأوضح العميد شرطة قاسم أمين احمد مدير شرطة الولاية بالانابة في تصريح لـ(سونا) أن أسباب الحادث تعود إلى عدم انتباه سائق البص للعوامل الطبيعية وذلك لكثافة الأشجار بين جانبي الطريق.

وأكد سيادته نقل المتوفين إلى مشرحة الأبيض وتحويل المصابين لمستشفى الطوارئ لتلقي الرعاية الطبية الكاملة.

وزار الأستاذ “خالد مصطفى آدم” والي ولاية شمال كردفان يرافقه مدير عام وزارة الصحة ومدير عام مستشفى الابيض، مستشفى الطوارئ بالأبيض للاطمئنان على حالة المصابين وترحم على المتوفين وتمنى عاجل الشفاء للمصابين.

وشدد الوالي على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية حفاظاً على أرواح المواطنين .

و وفق (سونا) أن المتوفين في الحادث هم: فتحية عدلان محمود وأبنائها عبد الماجد محمد فضل الله والرضي محمد فضل الله وريم أياك .