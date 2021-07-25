ترامب يهاجم فريق الهنود الحمر لتغيره الاسم

كوكتيل: وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فريق كليفلاند الرئيسي للبيسبول، بعد تغيير اسمه، بحجة أنه “وصمة عار ضد الأمريكيين الأصليين”. وأعلن فريق “ذا إنديانز” (الهنود الحمر) أن يغير اسمه إلى “ذا غارديانز” (الحماة)، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 100 عام التي يختار فيها فريق أوهايو هوية جديدة، بحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية. وقال ترامب في بيان له: “هل يمكن لأي شخص أن يعتقد أن فريق كليفلاند “إنديانز”، وهو فريق بيسبول اتخذ اسمه المعروف منذ عام 1915 أن يغيره إلى “غارديانز”؟ إنها وصمة عار، وأنا أضمن أن الأشخاص الأكثر غضبا من ذلك القرار هم الهنود”. وتابع الرئيس الأمريكي السابق: “ألن يكون شرفا أن يكون لدينا فريق اسمه كليفلاند إنديانز، وأن يكون من غير المحترم نزع هذا الاسم والشعار من قمصان لاعبيه؟”.

وتابع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في بيانه: “لا يمكن أن يشعر سكان كليفلاند بالإثارة وكذلك أنا، وبصفتي مشجع سابق للبيسبول، لا أستطيع أن أصدق حدوث مثل هذه الأمور، مجموعة صغيرة من الناس يملكون أفكارا وسياسات مجنونة تماما، إن هذه التغييرات تفرض لتدمير ثقافتنا وتراثنا، لكن في مرحلة ما لن يتقبلها الناس!”.

من جانبها، أكدت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمرها الصحفي، أنهم يؤيدون قرار تغيير اسم فريق البيسبول إلى “غارديانز”.