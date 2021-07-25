ضمن مباريات دوري الثمانية المريخ ينازل الساهر نيالا بكأس السودان

الخرطوم : السوداني

يحل المريخ عصر اليوم ضيفا على فريق الساهر نيالا بالملعب الأولمبي، ضمن مواجهات دوري الثمانية ببطولة كأس السودان، ويدخل المريخ المباراة بدوافع كبيرة من أجل تحقيق الانتصار وضمان التاهل إلى الدور نصف النهائي من المنافسة، وينتظر أن يشرك مدرب الفريق إبراهيم حسين ( ابراهومة)، توليفة جديدة في اللقاء لا سيما في ظل بعض الغيابات التي تشهدها الفرقة الحمراء حيث يفقد الفريق خدمات المهاجم بكرى المدينة والمدافع صلاح نمر اللذين يغيبات لظروف خاصة حيث لم يرافقا بعثة الفريق بإذن من الجهازين الفني والإداري

وكانت بعثة المريخ وصلت نيالا نهار أمس وسط استقبالات حاشدة من قبل جماهير الاحمر بنيالا إلى جانب عدد من الجهات الرسمية والشعبية.