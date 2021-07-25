بالصور.. رئيس مجلس السيادة يكرّم ابنة “جندي مفقود” حققت المرتبة الأولى في شهادة الأساس

الخرطوم: السوداني

كرّم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه بالقيادة العامة اليوم الأحد، الطالبة لدن عبدالرازق بابكر،إبنة المساعد بالقوات المسلحة، والمفقود في منطقة الفشقة خلال الأحداث التي كانت قد شهدتها المنطقة.

وأهدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الطالبة النابغة لدن، سيارة ماركة (BYD) تكريماََ لها على احرازها المرتبة الأولى، على مستوى ولاية البحر في امتحان شهادة الأساس للعام الحالي، بالمجموع الكامل 280 درجة.

وأكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اهتمام ورعاية القوات المسلحة لأبناء شهداء ومفقودي القوات المسلحة مشيداََ بصمودها وتضحياتها في سبيل صون تراب الوطن. مؤكداََ أن تكريم الطالبة لدن يمثل تكريماََ لكل شهداء ومفقودي القوات المسلحة والجنود البواسل المرابطين في الحدود.

من جانبها، عبرت الطالبة لدن عن شكرها وتقديرها لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، على اهتمامه بأبناء الشهداء و المفقودين. وقالت إن هذا التكريم هو تكريم لكل جنود القوات المسلحة، معربة عن أملها في ان يجتمع شمل اسرتها الصغيرة بعودة والدها المفقود.