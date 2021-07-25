استقبالات حاشدة ومؤازرة كبيرة الهلال يتطلع للتأهل لنصف نهائي الكأس في مواجهة حيدوب النهود

الخرطوم: السوداني

ينشد الهلال بلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة كأس السودان حينما يحل الأزرق عصر اليوم ضيفا ثقيلا على فريق “حيدوب النهود” لحساب مباريات دور الثمانية في المنافسة القومية. وينشد الأزرق بلوغ مرحلة ما قبل النهائي من خلال مواجهة اليوم التي يتوقع أن تحظى بحشد جماهيري غفير خاصة بعد الإستقبال التاريخي الذي حظيت به بعثة الهلال عقب وصولها امس الاول للمدينة، وبحسب متابعات الصحيفة فإن المدرب البرتغالي ريكاردو سيستعين بعدد من الوجوه الجديدة في التشكيل الاساسي سيما تلك التي منحت الفريق التأهل لهذا الدور في مواجهة الشرطة ابو حمد وفي طليعة تلك الاسماء سليم برشاوي صاحب الهدفين في آخر مواجهة بكأس السودان إلى جانب محمد موسى الضي الذي يتوقع أن يشارك في مباراة اليوم.

على الجانب الآخر تبدو حظوظ حيدوب النهود كبيرة مقارنة بدافع عاملي الأرض والجمهور الى جانب المستوى المتميز الذي ظل يقدمه الفريق في منافسة الدوري الوسيط، ويفقد حيدوب النهود خلال مباراة اليوم خدمات لاعب الهلال السابق النجم المتميز دفع الله منصور بينما يراهن الجهاز الفني على طموح بقية العناصر في تحقيق المفاجأة للإطاحة بالهلال من ربع نهائي منافسة كأس السودان، الأمر الذي سيرفع من وتيرة التنافس بين الفريقين خلال مباراة اليوم