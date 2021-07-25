الفرنسي معجب بابراهومة(السوداني) تورد ملامح الجهاز الفني المصاحب لمدرب المريخ القادم

الخرطوم : السوداني

علمت ( السوداني) أن المفاوضات بين رئيس المريخ الموقوف آدم سوداكال، والمدرب الفرنسي غارزيتو مستمرة بشان وضع النقاط على الحروف لتولي الأخير المسؤولية الفنية الموسم القادم

ووفقا للتفاصيل الجديدة التي حصلت عليها ( السوداني ) فإن غارزيتو اجرى خلال الأيام الماضية العديد من الاتصالات ببعض الشخصيات المقربة منه بالمريخ مستفسرا عن عدد من التفاصيل الإدارية والفنية.

وعلمت ( السوداني ) أن الاتصالات تمحورت حول الشخصيات التي تعمل بالجهاز الفني، واللاعبين الجدد الذين لا يعرفهم الفرنسي ولم يسبق له العمل معهم، بالإضافة إلى الأجواء حول الفريق والعقبات التي يمكن ان تواجهه.

ورحب غارزيتو، باستمرار المدرب الحالي الكابتن ابراهومة ضمن طاقمه وذكر بانه مدرب جيد وصاحب مسيرة فنية مميزة وهو يعرفه من خلال الفرق السابقة التي عمل بها ولديه خلفية جيدة للغاية عنه.

بيد ان المفاجأة تكمن في أن غارزيتو لم يبد حماسا مطلقا لاستمرار مدرب الحراس الحالي مواطنه فريديريك، الذي تم التعاقد معه مؤخراً، بالرغم من العلاقة التي تربط الأخير بغارزيتو اذ سبق له العمل معه بنادي الهلال في وقت سابق.

وذكر غارزيتو لمقربين إليه بانه يعرف مدرب الحراس الحالي، لكنه سيتعاقد مع مدرب حراس جديد ضمن طاقمه

يشار إلى ان الفرنسي كان يرغب في تواجد مدرب الحراس عبد العزيز كنة ضمن طاقمه اذ سبق له العمل معه في العام ٢٠١٧، وظل على تواصل مستمر معه، بيد أن الاخير انتقل للعمل بالسعودية ضمن طاقم الزلفاني.

يذكر ان المعد البدني الحالي المغربي عبد الرافع سيكون اول الراحلين حال اكتمال إجراءات وصول غارزيتو ونجله انطوني لجهة ان الاخير كما هو معروف سيكون مسؤولا عن الجانب البدني بالإضافة إلى اضطلاعه بالعديد من المسؤوليات الفنية الأخرى.