التونسي الجندوبي يمنح العرب أول فضية بالاولمبياد

اكتفى بطل التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي بالميدالية الفضية لمسابقة التايكواندو ضمن الألعاب الأولمبية طوكيو بعد هزيمته في نهائي وزن 58 كلج امام الإيطالي فيتو ديلا كويلا المصنف الثاني عالميا بنتيجة 16_12.

وتقدم التونسي (10-8) قبل ان يعدل الإيطالي (10-10)، ويفتك الفوز في اللحظات الاخيرة (16-12).

وكان الجندوبي صنع الحدث في نصف النهائي بإزاحته بطل العالم الكوري الجنوبي جانغ جون بعد أن فاز عليه بنتيجة 25-18.

وكان محمد خليل الجندوبي تاهل للدور نصف النهائي لمسابقة التايكواندو بعد ان فاز على الأثيوبي سولومون ديمسي بنتيجة 32_9

كما فاز في اللقاء الاول على الروسي ميخاييل بطل اوروبا 2018 ووصيف بطل العالم 2017 بنتيجة 25_18.

وهذه الميدالية الفضية الاولى للتايكواندو التونسي بعد برونزية وسام الوسلاتي في العاب ريو 2016.