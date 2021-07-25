رسميًا: يونايتد يربط سولسكاير بعقد جديد

أعلن نادي مانشستر يونايتد، امس السبت، تجديد عقد مدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير بشكل رسمي حتى صيف 2024.

وقال مانشستر يونايتد، في بيان رسمي “وقع سولسكاير عقدًا جديدًا مع النادي حتى عام 2024، مع خيار التمديد لعام آخر”.

وأوضح إد وودوارد، الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد “لقد عمل سولسكاير وطاقمه الفني بلا كلل، لوضع أسس النجاح على المدى الطويل”.

وتابع “أصبحت نتائج ذلك واضحة بشكل كبير في آخر موسمين، نتطلع جميعًا لرؤية هذا الفريق المثير يتطور بشكل أكبر في السنوات المقبلة”.

وأضاف “الطريقة التي حققنا من خلالها هذا التقدم، تبعث على السرور، حيث حدث مزج بين المواهب الشابة والصفقات المميزة، ولعبنا كرة قدم هجومية وفقًا لتقاليد مانشستر يونايتد”.

وشدد “نحن أكثر ثقة من أي وقت مضى، أننا نسير في الاتجاه الصحيح تحت قيادة سولسكاير