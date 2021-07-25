تعيين ياسر عرمان مستشارا سياسيا لرئيس الوزراء وإعفاء المراجع العام

الخرطوم: السوداني

أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك، اليوم قرارا بتعيين مستشارين لرئيس الوزراء وشمل القرار تعيين الأستاذ ياسر عرمان مستشارا سياسيا، وتعيين الأستاذة عائشة حمد محمد مستشارا لشؤون النوع الاجتماعي، وتعيين علي جماع عبدالله مستشارا للحوكمة والإصلاح المؤسسي، وحسان نصرالله علي كرار مستشارا للسلام.

كما أصدر د. حمدوك قرارا بإعفاء الطاهر عبدالقيوم إبراهيم من منصب المراجع العام، وتكليف الاستاذ فخرالدين عبدالرحمن السيد علي بشير بتسيير مهام المراجع العام.

ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي، العمل والإصلاح الاداري، وديوان المراجع القومي والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.