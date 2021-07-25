الأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة في أربع ولايات

الخرطوم: السوداني

حذرت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة وعواصف رعدية تضرب ولايات القضارف، جنوب كردفان، جنوب وغرب دارفور، وقد تتسبب في جريان عالٍ للمياه عبر الأودية والمناطق المنخفضة اعتباراً من ظهر اليوم إلى ظهر الاثنين.

ودعت الوحدة مستخدمي طرق المرور السريع للقيادة بحذر، وقاطني المناطق المكشوفة لاتخاذ التدابير اللازمة، والمواطنين مراعاة وتنظيم أنشطتهم الخارجية بحسب التنويه.

وأضافت الوحدة أن الفاصل المداري يمر اليوم بالأجزاء الشمالية لولاية البحر الأحمر وشمال مدينة أبوحمد ودنقلا وولايات دارفور الكبرى، ومن المتوقع أن يتراجع الفاصل المداري تراجعاً طفيفاً خلال اليوم و حتى صباح الغد.