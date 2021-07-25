القبض على أخطر متهم بالنهب والاغتصاب بالخرطوم يوهم ضحاياه بـ”علامة الأجرة”

الخرطوم: السوداني

تمكنت شرطة محلية الخرطوم من توقيف اخطر متهم، بعد كمين ناجح، ويتمثل نشاطه الاجرامي في قيادة عربة يضع عليها علامة الاجرة، ويتوقف للنساء عندما تكون المرأة وحدها، ثم يهرب بها إلى الاماكن الخلوية ويقوم بتهديدها وينهب أموالها ثم يقوم باغتصابها وتصويرها.

والجدير بالذكر إن المتهم له سوابق عديدة وقد تحاكم من قبل.

ووقف الفريق شرطة حقوقي د. زين العابدين مدير شرطة الولاية، على هذا الانجاز الكبير وثمن جهد شرطة محلية الخرطوم في القبض على المتهم، وطمأن المواطنين ان الشرطة عين ساهرة في خدمة أمنه.