اليوم بداية محاكمة المتهمين بقتل الطالب محجوب التاج

الخرطوم: السوداني

تبدأ بمحكمة الخرطوم وسط “الديم شرق” اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين باغتيال الطالب محجوب التاج محجوب.

ولقى محجوب البالغ من العمر 20 عاما، مصرعه في 24 يناير 2019 بعد اعتقاله من قبل ضباط وأفراد من جهاز الأمن وضربه خلال مداهمتهم لجامعة الرازي والاعتداء على طالباتها.

واحيلت قضية التاج محجوب بالبلاغ رقم 5411 لعام 2019، تحت المواد130 القتل العمد و186 الجرائم ضد الانسانية مقرونة مع المادة 21 الاشتراك الجنائي.

وتعرض الطاب الذي كان يدرس الطب للضرب والتعذيب بعد اعتراضه على ضرب وإذلال زميلاته الطالبات وحاول حمايتهن ليتم اقتياده والاستيلاء على متعلقاته الشخصية مع حرمان اسرته من أخذ الجثمان إلى المنزل واجبروها على الذهاب للمقابر مباشرة.

كما جرت مداهمة منزل الاسرة ومحاولة منعها من إقامة العزاء بتنفيذ محاولات دهس للمعزين بعربة بوكس في اليوم الأول وإطلاق قنابل الغاز عليهم في اليوم الثاني للعزاء.