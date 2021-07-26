(قحت) تنفي مصالحة الإسلاميين و(الإصلاح الآن) تشترط للقبول

الخرطوم : وجدان طلحة

اكدت (الحرية والتغيير) انه لا توجد اي مبادرة للمصالحة مع الإسلاميين، مشيرة إلى انهم مارسوا التعذيب والفساد في فترة حكمهم، والامر يتطلب عدالة انتقالية .

وقالت عضو المجلس المركزي امينة محمود لـ(السوداني) أمس، ما بيننا وبين الإسلاميين ارجاع المال الذي سرقوه ومحاسبتهم على كل صغيرة وكبيرة .

من جانبه رحب نائب رئيس حركة الإصلاح الآن حسن رزق بالمصالحة بشرط أن تكون وفق مبادئ واسس متفق عليها، وقال إن الحديث عن اتصال رئيس الوزراء بغازي صلاح الدين حول المصالحة (شائعة).