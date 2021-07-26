(التجارة) تشرع في الانضمام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

الخرطوم : إبتهاج متوكل

أكد مستشار رئيس الوزارء الدكتور آدم حريكة أهمية اتفاق منطقة التجارة القارية الإفريقية بالنسبة للسودان. وقال حريكة في ورشة عمل عقدت بالخرطوم أمس، حول منطقة التجارة الحرة القارية لإفريقيا – “إن الاتفاق يأتي في فترة مهمة وتمكن السودان من الاستفادة من سلسلة القيمة المضافة مستقبلا، حيث تمُرّ المواد عبر سلسلة من النشاطات، وفي كل نشاط منها يكتسب المنتج قيمة أكبر”.

من جانبه قال وزير التجارة والتموين علي جدو، إن امر منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية هو “موضوع الساعة”، وبعض الدراسات أظهرت أن حجم التجارة الافريقية تزيد 5.7 إلى 8.7 بلايين دولار مقارنة بالحجم التجاري الكلي في إفريقيا، تبعا لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، موضحا لدى مخاطبته الورشة، انها جاءت نتاجا لترشيد التكتلات الافريقية، واضاف: الاتفاقية وقعت في 2018م ودخلت حيز التنفيذ مايو 2019م حيث بدأت عمليا في العام 2021م في غانا.

وأعلن جدو، عن تحريك ملف قانون التصديق بالانضمام للاتفاقية، وهي في مراحل الاجازة النهائية من المجلس المشترك، كذلك استضافة المنتدى الموارد الاقليمي الرابع لمنطقة التجارة الدولية الخاص بدول إفريقيا في سبتمبر المقبل، لمناقشة الانضمام لـ WTO، وربطها بمنطقة التجارة الحرة القارية .

واستعرض جدو، دور التجارة في اقتصاديات الدول، وان التجارة متعددة الاطراف تؤدي لانخفاض معدلات الفقر والسلام الاجتماعي والنمو والتنمية المستدامة، مؤكدا أن اهم سياسات الفترة الانتقالية هي الاندماج مع العالم الخارجي وفتح الأسواق للاستفادة من سلسلة القيمة المضافة عبر تطوير الصناعات، وعدم تصدير الخام، مشيرا إلى أن تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادي أدى لتخفيض ديون السودان، ومستقبلا لإنعاش اقتصاده في القريب العاجل.