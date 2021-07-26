الشرطة تحرّر (26) شخصًا من ضحايا الإتجار بالبشر

الخرطوم: السوداني

أعلنت السلطات عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، بعد تحرير 26 ضحية كان تخطّط لتهريبهم إلى دولة مجاورة بينهم فتاة.

وكشف المكتب الصحفي للشرطة، أمس، عن إنّه وفي حوالي الثالثة صباحًا استقلّت الشبكة مركبة (هايس) وبعد توفّر معلومات لإدارة المباحث بولاية القضارف تفيد بتحرّك المركبة في اتّجاه مدخل القضارف تحمل على متنها عددا من ضحايا الاتّجار بالبشر قادمة من دولة مجاورة.

واشار المكتب الصحفي إلى انه على ضوء ذلك تمّ نصب كمين محكم بمدخل المدينة اسفر عن ضبط المركبة والسائق ومعهم الضحايا وبموجب ذلك تمّ إقتيادهم إلى دائرة الإختصاص واتّخاذ إجراءات قانونية.