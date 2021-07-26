طوارئ صحة الخرطوم تؤكد أن تراكمي إصابات كورونا بلغ (٢٦٩٢٥)

الخرطوم: وكالات

أكد التقرير الدوري للادارة العامة للطوارئ ومكافحة الاوبئة الصحية أن العدد الاجمالي لتراكمي حالات الاصابة بالكورونا حتى يوم أمس الاول بلغ (٢٦٩٢٥) حالة اصابة بولاية الخرطوم بنسبة ٢٩،٣٪ مع استمرار محلية الخرطوم في تسجيل اعلى معدلات الاصابة بعدد (٩٣٨٧) حالة في حين كشف التقرير عن تسجيل ( ١٨٥٣) حالة وفاة بالولاية منذ بداية الجائحة .

ووجه المدير العام لوزارة الصحه الخرطوم د. محجوب تاج السر منوفلي في اجتماع لجنة الطوارئ بوزارة الصحة الخرطوم الذي عقد بقاعة الوزارة بتكثيف ومضاعفة الجهود وخاصة في مجال تعزيز الصحة بنشر الرسائل التوعوية على كافة المستويات من مستشفيات ومراكز صحية فضلا عن تفعيل اقسام الجودة مع ضبط الادارات والكوادر .

وشدد منوفلي على مضاعفة الجهود الخاصة بطوارئ الخريف بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة وتسريع العمل الروتيني من قبل الادارة العامة للطب الوقائي في مكافحة النواقل بالتنسيق مع ادارة الطوارئ والمحليات اضافة إلى تفعيل الكول سنتر لتلقي بلاغات المواطنين .

واستعرض مدير الادارة العامة للطوارئ والاوبئة الصحية د. نادر الطيب الوضع الصحي وموقف الولاية من جائحة كورونا ودعا إلى الوقوف على كافة نقاط الضعف ووضع الترتيبات اللازمة للتصدي للاوبئة ومنع دخولها للولاية نسبة لموقع الخرطوم وتعدد مداخلها مع الولايات الاخرى، واصفا الوضع بالمستقر حتى الآن في حين دعا إلى تفعيل دور تعزيز الصحة وجهودها المهمة في نشر الرسائل التوعوية وضمان وصولها لجميع افراد المجتمع.