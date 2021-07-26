خالد عمر يوجه بتقديم رؤية متكاملة لزيادة التوليد الكهربائي

الخرطوم : (سونا)

وجه وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف قطاع الكهرباء بتقديم رؤية متكاملة لزيادة التوليد الكهربائي وخطوط النقل بالاستفادة من الفرص والإمكانيات الحقيقية المتاحة حالياً لتسهم بدورها في حل مشكلة قطاع الكهرباء بصورة جذرية.

جاء ذلك لدى ترؤسه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس، اجتماع الغرفة الفرعية لقطاع الكهرباء وذلك بحضور وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول ووكيلة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي آمنة ابكر وممثلي شركات التوليد المائي والحراري والنقل والتوزيع وعدد من الوزارات والجهات ذات الصلة.

واستعرض الاجتماع برنامج صيانة محطات التوليد الحراري المائي للفترة من أغسطس المقبل إلى نهاية مارس من العام القادم 2022م، حيث وجه وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وشركات التوليد الحراري والمائي بعقد اجتماع يخصص لمناقشة برمجة الميزانيات اللازمة لأعمال الصيانة حتى تبدأ في الوقت المحدد لها.

كما ناقش الاجتماع موقف الغرفة من توفير الوقود اللازم لمحطات التوليد الحراري، ووجه باستمرار توفير الوقود، وإكمال جميع الخطط المتعلقة بإنشاء محطات توليد الطاقة المتجددة لأهمية دورها في سد النقص وتنويع مصادر التوليد الكهربائي، وتذليل كافة العقبات لإكمال إدخال محطة قري 3 إلى الخدمة.

كما استمع الاجتماع لتقرير مفصل عن موقف تشغيل جميع السدود في الفترة الحالية، مؤكداً استمرار ارتفاع وارد المياه والقيام بكافة الترتيبات اللازمة لمواجهة الانسياب في موسم الخريف، واتباع ما يلزم من تدابير في قطاع التوليد المائي مما يساهم في استقرار الإمداد الكهربائي خلال الفترة المقبلة.