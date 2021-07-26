التعايشي وفولكر يبحثان تسريع تشكيل الآلية العليا لمراقبة اتفاقية السلام

الخرطوم: السوداني

أكد اجتماع بين عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي ورئيس بعثة (يونيتامس) فولكر بيرتس بالقصر الجمهوري امس، على تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بالتركيز على الآلية العليا لمراقبة ومتابعة تقييم اتفاقية السلام. وحث اللقاء على ضرورة الإسراع في تشكيل الآلية التي تضم إلى جانب حكومة السودان، الحركات الموقعة على اتفاق جوبا ودول الـ(ترويكا) وتشاد وجنوب السودان وآخرين.

ونقلت (وكالة الانباء الرسمية – سونا) أن اللقاء تطرق لقضايا العدالة الانتقالية ومواصلة الحوار مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وعبد الواحد محمد نور رئيس حركة جيش تحرير السودان، منوهة إلى أن عضو مجلس السيادة استمع لتنوير من رئيس البعثة حول زيارته لمنطقة كاودا، ولقاءاته بقيادات مجلس التحرير والحركة الشعبية ومواطني المنطقة، مؤكداً ضرورة تكثيف العمل من أجل استكمال السلام مع الحركة الشعبية شمال.