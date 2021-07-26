مواطنون: سماسرة وراء اختفاء خراف الأضاحي أيام العيد

الخرطوم: السوداني

اشتكى مواطنون خلو الأسواق وأماكن بيع الماشية من خراف الأضاحي خلال ايام عيد الأضحى المبارك بصورة واضحة خاصة يومي الثاني والثالث مما أدى الى ارتفاع مبالغ في أسعار المعروض مقارنة بيوم قبل عشية العيد حيث ارتفع سعر الخروف الى أكثر من 150 ألف جنيه .واستغرب بعضهم خلو الاسواق من الماشية في تلك الايام بالرغم من الكميات الكبيرة التي دخلت العاصمة وارجع آخرون الاختفاء الى جشع وطمع التجار إضافة للسماسرة والمضاربين الذين يحتكرون تسويق الماشية وخلق فوضى في الأسعار.

وتساءل مراقبون عن دور الحكومة ووزارتي الثروة الحيوانية والمالية إزاء ما يحدث، وشددوا على ضرورة وضع الحكومة يدها على أسواق الماشية والسيطرة التامة على الأسعار منعا للتلاعب بالأسعار .

من جانبهم دعا خبراء اقتصاديون حكومة الفترة الانتقالية استغلال موارد وامكانات البلاد المتاحة في تطوير الثروة الحيوانية مشيرين الى كل من محجر المويلح لتسمين العجول غرب امدرمان الى جانب مزارع أخرى مؤهلة في بقية الولايات.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو قد وجه خلال مخاطبته التجار ومنتجي الماشية بسوق المويلح بامدرمان بضرورة وضع برنامج متكامل ورؤية واضحة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية لمواكبة العالم واكتساب ميزات تنافسية وفقا لمعايير الجودة .