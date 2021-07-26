البربري يظهر مهارة فائقة في ذبح الخراف ويقول (أنا الفنان الجزار)

الخرطوم : نزار عباس

صرح فنان الغناء الشعبي يوسف البربري عبر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه جزار وتوارث مهنة الجزارة والذبح من أجداده وأسرته المشهورة بهذا المجال.

وبعث البربري تهانئ وتبريكات عيد الأضحى المبارك لقبيلة الفنانين ولكافة الشعب السوداني، كما تحدث عن فنون الذبح ومتعتها ، ووصف نفسه بلغة الشباب قائلا (أنا مكنة) وجاء ذلك أثناء بثه للمقطع الذي ظهر فيه ملك الغناء الشعبي وهو يقوم بسلخ جلد خروف الأضحى الذي أظهر فيه مهارة كبيرة، مضيفا ( أي سكة نواصله) في إشارة الى مهنة أجداده ، واختتم حديثه في نهاية المقطع قائلا (أنا الجزار الفنان البربري).