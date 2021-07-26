البرهان لقوات الدعم السريع: (العاوز يفتن أو يفرِّق بيننا نقول ليهو شوف ليك شغلة تانية)

الخرطوم: السوداني

قال رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بعدم تركهم أي مساحة أو مجال لأي كائن من كان للتفرقة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وأضاف: “قوتنا في وحدتنا ومافي زول بلقى فَرقة يدخل بينا”.

وتلقّى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تهاني عيد الأضحى المبارك من قوات الدعم السريع في حضور نائبه الأول، الفريق أول محمد حمدان “حميدتي”، وأعضاء مجلس السيادة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، والفريق أول ركن ياسر العطا، والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان، والفريق أول جمال عبد المجيد، مدير المخابرات العامة.

وقال البرهان في كلمة لقوات الدعم السريع: (نحن هدفنا واحد، وهمّنا واحد، سوف نظل متحدين وأقوياء رغم كيد الكائدين)، وأكد أن وحدة القوات النظامية من شأنها المحافظة على أمن واستقرار السودان، وأضاف: (طالما نحنا متوحدين، السودان ما حتجيهو عوجة)، وتابع بالقول: (نحن الحارسين السودان وحامنو وحارسين الناس والبلد، وليس هناك أي شخص بيحرسها أو بيصونها أو يحافظ عليها غيرنا).

وأشار إلى أن القوات النظامية تقدم يومياً شهداء وتفقد آخرين من الجنود والضباط، من أجل حماية السودان، ومضى في القول: (نحن الواطين الجمرة وحارقانا في أرجلنا مافي زول غيرنا واطيها، وهذا الحديث نُوجِّهه لكل شخص يريد أن يفتن أو يفرِّق بيننا، ونقول ليهو شوف ليك شغلة تانية).