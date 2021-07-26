بسبب سوء الأحوال الجوية في أديس أبابا.. 12 طائرة إثيوبية تهبط اضطرارياً في مطار الخرطوم

الخرطوم: السوداني

استقبل مطار الخرطوم الدولي، أمس واليوم 12 رحلة لطيران الخرطوم الإثيوبية، هبطت فيه اضطرارياً، وذلك نسبة لسوء الأحوال الجوية وتدني مدى الرؤية الى 800 متر فقط في مطار (بولي) بأديس أبابا. فيما توجّه عدد من الرحلات الأخرى إلى مطارات جيبوتي وجدة والمطار العسكري بإثيوبيا.

وكانت الطائرات التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية متوجهة للعاصمة إديس أبابا قادمة من عدد من المطارات الأوروبية الاسيوية.

وقال المهندس إبراهيم عدلان رئيس سلطة الطيران المدني في تصريح لوكالة السودان للانباء، إن سلطات مطار الخرطوم قد تعاملت بمهنية عالية وبتنسيق تام مع كل الجهات ذات الصلة، واستقبلت الطائرات الإثيوبية وقدمت لها كل الخدمات الفنية واللوجستية اللازمة حتى مغادرتها بسلام بعد تحسن الأحوال في مطار اديس أبابا، دون أن تتأثر خدمات المطار وجداول طيرانها المعتادة آطلاقاً.

وأضاف أن مطار الخرطوم يعمل كمطار احتياطي لمطار أديس أبابا في مثل هذه الظروف بموجب ترتيبات دولية متفق عليها، لكن لم يسبق من قبل أن استقبل 12 طائرة إثيوبية خلال ست ساعات.