عاجل… عبد الواحد نور يصل كادوا ويلتقي الحلو

الخرطوم: السوداني

وصل إلى كاودا رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، والتقى برئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبد العزيز آدم الحلو.

وفور وصوله انخرط رئيس الحركة الشعبية ورئيس حركة جيش تحرير السودان في اجتماع مغلق قبل مخاطبة قيادات الحركة الشعبية في اجتماع مطول بقاعة يوسف كوة.

وتعد زيارة نور، هي الأولى لكاودا. وكان في إستقباله بلويرى صباح اليوم رئيس الحركة الشعبية، والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان عبدالعزيز الحلو، بحضور نائب رئيس الحركة الشعبية القائد جقود مكوار مرادة، ورئيس هيئة أركان الجيش الشعبي القائد عزت كوكو أنجلو، والسكرتير العام للحركة الشعبية عمار آمون، ورئيس مجلس التحرير القومى بالإنابة حواء مندو، وأعضاء المجلس السياسي والقيادي ولفيف من قيادات السلطة المدنية للسودان الجديد وقائد الجبهة الرابعة مشاه.