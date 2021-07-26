حمدوك يبحث سُبُل الاستقرار في القرن الأفريقي ويتلقى اتصالاً من آبي أحمد

الخرطوم: السوداني

شرع رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بصفته رئيساً لمجموعة دول الإيقاد في إجراء عدد من الاتصالات الهاتفية مع رؤساء وقادة دول المنطقة وذلك لمناقشة الوضع السياسي في منطقة القرن الأفريقي.

وشملت الاتصالات الهاتفية كل من السيد إسماعيل عمر قيله رئيس جمهورية جيبوتي، والسيد محمد عبدالله فارماجو رئيس جمهورية الصومال، والفريق أول ركن سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان.

كما تلقى رئيس الوزراء في ذات الإطار اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي.

وتتواصل إتصالات رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك مع بقية القادة والرؤساء بغرض استكمال المناقشات حول السُبُل الكفيلة بالمساهمة في استقرار المنطقة.