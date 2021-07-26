وزيرة الخارجية تلتقي ملك البحرين

الخرطوم: السوداني

التقت وزيرة الخارجية د. مريم المنصورة الصادق بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين في قصر الصخير مساء اليوم الاثنين.

وأشـاد جلالة الملك بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين بجمهورية السودان والتي تشهد تطوراً مستمراً في جميع المجالات.

ونقلت الوزيرة إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، ودولة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لصاحب الجلالة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيرة الي رعايته لتطوير العلاقات السودانية – البحرينية ودور مملكة البحرين المشرف في ترسيخ دعائم العمل العربي المشترك.

كما نقلت الوزيرة لجلالة الملك تقدير حكومة السودان وشعبه لموقف البحرين الداعم للسودان وشعبه أعقاب ثورته المجيدة في كافة المجالات، خاصة الموقف البحريني الداعم للسودان بشأن سد النهضة.

وعّبر جلالة الملك عن إعجابه وتقديره للجالية السودانية وإسهاماتها في إثراء كافة المجالات القانونية والطبية والهندسية والمعمارية بالبحرين، وبارك جلالته افتتاح المقر الرسمي لسفارة السودان في المملكة والذي يعكس عمق العلاقات الثنائية المتميزة وما تشهده مسارات التعاون والعمل المشترك من تقدم بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة.

وأكد جلالته دعم مملكة البحرين لجهود السودان في تعزيز السلام والإستقرار والتنمية.