الحرية والتغيير تُشكل لجنة لتقييم أداء الولاة

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

قالت المتحدثة باسم الحرية والتغيير، أمينة محمود شين، إنهم شكّلوا لجنة لتقييم أداء ولاة الولايات في الفترة الماضية ومن ثم رفع تقريرها للمجلس المركزي لتحديد من يبقى ومن يذهب من الولاة.

وكان مجلس شركاء الحكم، قد أوصى في الفترة الماضية بإعفاء جميع ولاة الولايات.

وقالت أمينة الشين لـ”السوداني”، إن عملية تقييم الولاة ليست مربوطة بتوصية مجلس الشركاء، وإنما هي تقديرات خاصة بالحرية والتغيير اقتضت تشكيل لجنة لتقييم الولاة خلال فترة عملهم السابقة.

في السياق، ذكرت الشين، أن عملية تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي مازالت تراوح مكانها، وأن خمس ولايات أبرزها سنار والنيل الأبيض والقضارف والبحر الأحمر لم تدفع بمرشيحها للمجلس التشريعي الانتقالي، وأشارت إلى أن الاجتماع القادم للمجلس المركزي سيسحم أمر المجلس التشريعي أو بإعلان وتجاوز الولايات التي لم تدفع بمرشيحها أو إعطاء الولايات المُعينة مُهلة أخيرة لتسمية مرشحيها.