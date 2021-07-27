بعد أن رفعت شعار السلام بعثة المريخ تلبي دعوة والي جنوب دارفور موسى إسحاق

شهدت زيارة المريخ الأخيرة إلى حاضرة ولاية جنوب دارفور نيالا العديد من الفعاليات المصاحبة لمباراة الفريق الأخيرة امام فريق الساهر التي انتهت بفوز المريخ بثلاثية نظيفة، وحرصت بعثة الأحمر التي قادها عضو المجلس الموقوف المحامي عمر نقد والجهاز الفني واللاعبون على تلبية دعوة والي ولاية جنوب دارفور مهدي موسى إسحاق الذي قام بدعوة البعثة لمأدبة عشاء على شرف زيارتها لمدينة نيالا وتباريها مع نادي ساهر في ثمن نهائي كأس السودان أمس الأول ، كما قامت البعثة بعدها بمرافقة الوالي بتلبية دعوة نادي درع الغرب وهو ناد يتبع للقوات المسلحة بولاية غرب دافور وقد أقام نادي درع الغرب حفل احتفال بنادي المريخ و خلاله تم تكريم الجهاز الفني ممثلا في مدرب الفريق إبراهومة، وكان رئيس البعثة الأستاذ عمر نقد بمرافقة والي الولاية قد رفعا شعار لا للحرب نعم للسلام وقد ارتدى نجوم المريخ ونادي ساهر شعارا موحدت قبيل انطلاق اللقاء يحمل ذات الشعار لا للحرب نعم للسلام.