إعلان قائمة صقور الجديان

يستعد الجهاز الفني لمنتخب السودان لأول تجمع لصقور الجديان يوم الأربعاء المقبل، في إطار التحضير المبكر لتصفيات مونديال قطر 2022.

ويجهز المنتخب السوداني لأول مباراتين في التصفيات، حيث يواجه المغرب وغينيا، في سبتمبر المقبل.

وحصل “كووورة” على معلومات مؤكدة بعودة ثلاثة لاعبين من فريق المريخ للمنتخب، بالإضافة لثنائي جديد لم يسبق له الانضمام للمنتخب من قبل.

ويتعلق الأمر بلاعبي المريخ الجناح رمضان عجب ولاعب المحور محمد الرشيد والظهير الأيسر بخيت خميس، الذين انقضت فترة عقوبتهم التأديبية (5 أشهر) بسب توقيعهم لناديي الهلال والمريخ في آن واحد.

أما الثنائي الجديد بقائمة المنتخب السوداني هما صانع ألعاب الخرطوم الشيخ محمد، ومهاجم الأهلي شندي محمد الحاج كومي.

وسيخوض منتخب صقور الجديان، في تجمعه بالعاصمة الخرطوم 3 تدريبات كلها بملعب الخرطوم الوطني، وذلك مساء يومي الأربعاء والخميس وصباح الجمعة.

التدريبات الثلاثة لمنتخب السودان سيشرف عليها المدير الفني الفرنسي هوبير فيلود الذي سيصل السودان فجر الأربعاء المقبل.

يذكر أن قائمة منتخب صقور الجديان التي ستخوض هذا التجمع لم تعلن رسميا بعد.