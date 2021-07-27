رونالدو يتمهل قبل التجديد مع يوفنتوس

كشف تقرير صحفي إيطالي، أمس الإثنين، عن حقيقة تجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعقده مع يوفنتوس.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف 2022، وزعمت تقارير أن خورخي مينديز، وكيل اللاعب البرتغالي، عرض على السيدة العجوز تمديد العقد لموسم آخر.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن رونالدو لن يجدد عقده مع يوفنتوس، هذا الصيف، لكن ستحدث تقييمات جديدة من الطرفين في الصيف المقبل.

يذكر أن رونالدو ارتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قبل أن يعود مؤخرًا إلى تورينو، للانتظام في تدريبات يوفنتوس.

وتمتع كريستيانو رونالدو، باستقبال رائع، اليوم الإثنين، لدى وصوله إلى مركز يوفنتوس الرياضي، للخضوع للفحوصات الطبية المعتادة قبل المشاركة في التدريبات مع لاعبي الفريق.

وشارك كريستيانو في 133 مباراة بقميص البيانكونيري، في مختلف المسابقات على مدار 3 مواسم، وتمكن من تسجيل 101 هدف، من بينها 81 هدفا في الدوري الإيطالي.