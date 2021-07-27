ثالث أيام طوكيو.. تألق أمريكي في الذهب وإنهاء للهيمنة الصينية بتنس الطاولة

دخلت الولايات المتحدة بقوة منافسات اليوم الثالث من دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في طوكيو، من خلال حصد العديد من الميداليات الذهبية لتتقدم إلى المركز الثاني في جدول الميداليات، في الوقت الذي شهدت فيه منافسات اليوم الإثنين سقوط عربي في الرياضات الجماعية وتألق في الألعاب الفردية.

ففي منافسات كرة اليد رجال وضمن لقاءات المجموعة الثانية، خسرت مصر أمام الدنمارك (32- 27)، وتغلبت البرتغال بصعوبة على البحرين (26- 25)، بينما تفوقت السويد على اليابان (28- 26).

وفي المجموعة الأولى، تغلبت فرنسا على البرازيل (34- 29) وسقطت النرويج أمام إسبانيا (28- 27)، بينما تفوقت ألمانيا على الأرجنتين (33- 25).

وفي منافسات كرة السلة للرجال، استهلت إسبانيا مشوارها بالفوز على اليابان (88- 77)، في الوقت الذي تغلبت فيه سلوفينيا على الأرجنتين (118- 100).

أما في منافسات السيدات، فتغلبت إسبانيا على كوريا الجنوبية (73- 69)، وتفوقت صربيا على كندا (72- 68).

وفي منافسات الكرة الطائرة رجال، خسرت تونس أمام فرنسا (3-0)، وتغلبت البرازيل بصعوبة على الأرجنتين (3-2)، كما سقطت إيطاليا أمام بولندا (3-0).

وفي منافسات التنس لفردي الرجال، تغلب المصنف أول عالميًا الصربي نوفاك ديوكوفيتش على الألماني يان لينارد شتروف بمجموعتين دون رد في الدور الثاني، كما تغلب الروسي دانيل ميدفيديف، المصنف الثاني، على الهندي سمويت ناجال بمجموعتين دون رد أيضًا.

ولم يجد الألماني ألكسندر زفيريف صعوبة في إقصاء الكولومبي دانيل جالان بمجموعتين دون رد، وفي منافسات فردي السيدات، تغلبت اليابانية نعومي أوساكا على السويسرية فيكتوريا جولوبيتش بمجموعتين دون رد.