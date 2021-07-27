مذكرة حول الوضع السياسي الراهن ومؤشرات تدهور الوضع العام في البلاد تقدم لرئيس الوزراء

الخرطوم: وجدان طلحة

يلتئم اجتماع مشترك في الرابعة عصر اليوم بين رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك واللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير والجبهة الثورية جناح مناوي، بمجلس الوزراء.

وقال عضو اللجنة الفنية شهاب إبراهيم لـ(السوداني)، إنهم سيقومون بتقديم مذكرة حول الوضع السياسي الراهن ومؤشرات تدهور الوضع العام في البلاد، موضحا انها تشير إلى ضرورة الاتفاق على مطلوبات وآليات وخارطة طريق من اجل التغيير فى مقدمتها التأكيد على وحدة قوى الحرية والتغيير والعودة إلى منصة التأسيس لإصلاح الوضع الانتقالي.

وتشير المذكرة التي تحصلت عليها (السوداني) إلى ضرورة اعتماد المؤتمر التأسيسي بداية لذلك المسار، وقيام مؤتمر تأسيسي لقوى الحرية والتغيير يضم كافة قوى الثورة الحية خلال فترة قصيرة لهيكلة وتطوير إعلان قوى الحرية والتغيير، فضلاً عن العمل على سد الثغرات في الوثيقة الدستورية وإعداد مصفوفة لمعالجة كافة القضايا الوطنية، وطالبت بإيقاف كل الاجراءات لاختيار المجلس التشريعى وتعيين الولاة، وجهاز الأمن الداخلى، والتعيينات فى الإدارات العليا لأجهزة السلطة الانتقالية الى ما بعد اصلاح قوي الحرية والتغيير.

وطالبت المذكرة بضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق سلام جوبا ودعم عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة، ووضع برنامج لانجاز ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية ومخاطبة القضايا المعيشية المتفاقمة.

مشيرة الى أهمية التوحد خلف رؤية واضحة لكيفية إدارة مؤسسات الفترة الانتقالية وتحديد آليات واضحة ومرضية لطموحات الشعب وقوي الثورة باختيار مكونات مدنية قادرة على تحقيق أهداف الثورة، والعمل على اختيار مجلس تشريعي متوازن ويمثل إرادة الشعب الحقيقية.

وسيحضر الاجتماع كل من حاكم اقليم دارفور رئيس جيش حركة تحرير السودان مني اركو مناوي، كمال اسماعيل – حزب التحالف الوطني، يحيى الحسين – حزب البعث السوداني، التوم هجو – الحزب الاتحادي (الجبهة الثورية)، عادل المفتي – حزب الأمة القومي (مقرر اللجنة الفنية)، وقيادات سياسية أخرى.