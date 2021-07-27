وزير النقل يكشف معلومات صادمة عن تعرُّض خطوط السكة حديد للتخريب والسرقة

الخرطوم: السوداني

كشف وزير النقل، ميرغني موسى، عن تعرض خطوط السكة حديد لأعمال تخريبية وسرقة معداتها مما أدى الى وضع خطير للغاية في المسار لقطارات الركاب والبضائع.

وقال الوزير في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن خطوط السكة حديد، تعرضت الى تخريب فى الكيلو 73 قبل محطة الرويان، حيث تم تفكيك وسرقة معدات تثبيت الخطوط (بلنجات، مثبتات للفلنكة).

وأضاف: “هنالك قطار ركاب كان متوجهاً الى عطبرة من محطة الخرطوم وهو يسير بسرعة 70 كيلو في الساعة ولولا عناية الله وانتباه سائقي القطار لحصلت كارثة قد تزهق فيها ارواح غالية”.

وتابع: هذه الجرائم توالت وتيرتها خلال شهر يوليو وعطلة عيد الأضحى حيث كانت هنالك أيضاً سرقات للمثبتات تهدد مسير القطارات من الباقير إلى سوبا بكيلو 35 – 34 – 33، حيث تم حصر 1873 طقم مثبتات فلنكة خرسانية بالإضافة للبلنجات، كما وجدت أيضاً مثبتات مفقودة بالقسم القوز الكدرو بالأكيال 69 – 70 – 71 – 74 وقد تمّت معالجة أجزاء كبيرة من هذه العمليات التخريبية بفضل العاملين لهيئة السكة حديد.

وأكد توجيه دوائر الاختصاص الفنية وشرطة السكة حديد والجهات الأمنية على أعلى المستويات للإسراع في صيانة الخطوط المتضررة والقبض على الجُناة وتسليمهم للعدالة.

بجانب شروع الإدارة القانونية بالسكة حديد لتقديم مذكرة تفسيرية لوزارة العدل لتعديل قانون العقوبات الخاص بالتعدي والتخريب والتوصية بإنفاذ أقصى العقوبات للجناة، باعتبار أن هذه التعديات مُهدِّدة للأمن الاقتصادي وأرواح المواطنين، مما يعتبر من الجرائم الخطيرة المُهدِّدة للتنمية والاستقرار.