تعديلات وإعفاءات واسعة بوزارة الخارجية

الخرطوم: سوسن محجوب

علمت (السوداني) أن وزارة الخارجية أجرت تعديلات وإعفاءات واسعة؛ طالت كلاً من مدير عام تنمية الموارد البشرية السفير عادل شرفي وسمّت بدلاً منه السفير علي الصادق. ومن المقرر أن يسمّى شرفي سفيراً بإحدى المحطات المهمة.

يُذكر أن السفير علي الصادق، كان قد تقلّد منصب المتحدث باسم الخارجية لمرتين وعمل في عدة محطات مهمة.

وشمل الإعفاء، مدير الشؤون الإدارية السفير مجدي وعُيِّن بدلاً معنه السفير أحمد جردة، ومدير عام القنصليات السفير عادل بانقا ويرجح أن يُعيّن بدلاً منه السفير مجدي مُفضّل. فيما يتوقّع أن يُغادر وكيل الخارجية منصبه إلى إحدى البعثات بالدول الأفريقية، على أن يتولى منصبه سفير السودان في تلك المحطة.

وبحسب معلومات (السوداني)، فإن الإعفاء شمل أيضاً مدير عام التشريفات السفيرة مها خضر، ومدير إدارة حقوق الإنسان، ومدير إدارة القانون الدولي السفير سيد الطيب.