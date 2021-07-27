مصرع (6) أشخاص من أسرة واحدة وإصابة (4) بشريان الشمال

الخرطوم: السوداني

لقيت أسرة مكونة من ستة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرين بالاذي الجسيم اثر وقوع حادث بطريق المرور السريع شريان الشمال.

وتعود تفاصيل الحادث الي انعطاف العربة لاندكروزر صالون يقودها (أ أ أ) حيث فقدت العربة توازنها وانقلبت خارج الطريق مما اسفر عن وقوع الحادث عند الكيلو 237 نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الايمن.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل شرطة مرور الولاية الشمالية بتدوين البلاغ بالرقم (102) تحت المواد 62 ( / 66 /أ ب ج) .قطاع ام الحسن ، و نقل الجثامين واسعاف المصابين بموجب اورنيك (8) جنائى الي مستشفي التضامن بالدبة.