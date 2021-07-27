اتحاد أبناء تنقسي بالخرطوم يقدم التهنئة للطالبة المتفوقة “لُدن” ويكرمها

الخرطوم: السوداني

قام اتحاد أبناء تنقسي بالخرطوم مساء اليوم الثلاثاء بزيارة اسرة الطالبة “لدن” كريمة الصول المفقود بالفشقة عبد الرازق بابكر، والتي أحرزت المرتبة الأولى بولاية البحر الأحمر في شهادة مرحلة الأساس وحصولها على المجموع الكامل.

واحتفى الاتحاد بابنتهم “لدن” بمنزل خالها الأستاذ رفعت السيد محمد السيد، بالخرطوم، مقدماً التهنئة لها ولأسرتها الكريمة، كما قدم شيك ودرع للمحتفى بها، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مقبل حياتها وان يعود والدها سالماً غانماً.

وأشاد البروف صلاح عبد الرحمن أبو العلا، الأمين العام للاتحاد، بالنجاح الباهر الذي حققته “لدن” معتبرا هذا النجاح والتكريم الذي حُظيت به من القيادة في الدولة تكريماً لكل أبناء شهداء ومفقودي القوات المسلحة وجنودها البواسل.

و نقل الأمين العام، تهاني رئيس الاتحاد المستشار محمد عبد الرحيم عوض الله، كما نقل تهاني اعضاء الاتحاد وجميع اهل تنقسي بالخرطوم والبلد، وفي الختام تقدمت أسرة “لدن” بالشكر إلى اتحاد أبناء تنقسي بالخرطوم على الزيارة الطيبة والتكريم.

و مثّل الاتحاد في التكريم إلى جانب الأمين العام، د. حافظ محمد عبد الحفيظ نائب الأمين العام للاتحاد، و السفير عبد الله بابدول أمين العلاقات الخارجية، و الباشمهندس أبوبكر مختار قيلي عضو الاتحاد.