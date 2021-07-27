الجيش السوداني ينقذ عريس وعروسته والعشرات من عائلتيهما بمروحية عسكرية

السوداني: متابعات

أجلت مروحية عسكرية تابعة للجيش السوداني، العشرات من النساء والرجال والأطفال كانوا في رحلة زفاف بعد أن حاصرتهم السيول في منطقة نائية بولاية القضارف لأربعة أيام.

وأنقذت القوات المسلحة السودانية 65 شخصا من أسرة واحدة، كانت في طريقها إلى البطانة من منطقة حلفا، بعد أن حاصرتهم السيول، اذ عثرت قوات الجيش على الأسرة بما فيها العريس وعروسته، بمنطقة وادي أم حجر بالقضارف.

واجتاحت السيول والأمطار رحلة الزفاف التي كان على متنها 65 امرأة ورجل وأطفال وظلوا عالقين منذ الجمعة الماضي وتمت عملية الإخلاء بواسطة القوات الجوية بالمنطقة العسكرية الشرقية وهيئة الاستخبارات العسكرية تحت اشراف قادة بالجيش.

وعملت المنطقة العسكرية الشرقية ومتقدم القضارف عمليات بقيادة الفرقة الثانية مشاة على إنقاذ الأسرة، واستغرقت عملية الاخلاء الجوي ست ساعات متواصلة بعد أن أقلعت الطائرة من القضارف الى الصباغ ومنها الى منطقة وادي الحجر ثم إلى منطقة أبو دليق.

واستقبل أهالي شرق النيل وأبو دليق العروسين ومروحية الجيش بنحر الذبائح والهتافات والزغاريد حيث جرت مراسم زفاف جديدة للعريس الفاضل نصر الدين وعروسه زينب بدوي.