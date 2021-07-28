عبور (3) آلاف لاجئي إثيوبي للبلاد في يوم واحد

الخرطوم : السوداني

عبر ثلاثة آلاف لاجئ اثيوبي الحدود السودانية إلى قرية تايا – محلية باسندة بولاية القضارف مساء الاثنين الماضي. وفيما لايزال تدفق المزيد من أعداد اللاجئين مستمراً قالت مصادر مطلعة إن الرقم المذكور يمثل اكبر عدد من اللاجئين الذين يعبرون إلى السودان في يوم واحد منذ الموجة الاولى التي شهدها السودان في نوفمبر الماضي عند اندلاع القتال بين قوات التقراي والجيش الفيدرالي الاثيوبي .

واضاف المصدر أن هذه الموجة الجديدة ربما تشير إلى تفاقم الاوضاع الأمنية والسياسية والانسانية غربي اثيوبيا جراء تصاعد النزاعات المسلحة فيها .

وقال المصدر إن السلطات السودانية قامت باستقبال وايواء اللاجئين الذين ينتمون لقبائل الكومنت من اقليم الامهرا الاثيوبي حيث وفرت لهم المأوى المؤقت.