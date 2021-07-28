البرهان يستقبل مستثمرين وشركات مساهمة عامة قطرية

الخرطوم : السوداني

استقبل رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، وفدا استثماريا قطرىا ضم مجموعة من المستثمرين وشركات المساهمة القطرية، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني.

وقال المدير التنفيذي لبنك قطر الإسلامي، د. عبد الباسط أحمد عبد الرحمن الشيبي، في تصريح صحفي، إن الوفد تباحث مع رئيس مجلس السيادة، آفاق وفرص الاستثمار في السودان، مشيرا إلى أن السودان، بعد رفع الحظر الاقتصادى، مقبل على تطور اقتصادي وانفتاح كبير على الاستثمارات.

وأكد أن الوفد بصدد إجراء عدد من اللقاءات مع المسؤولين والجهات ذات الاختصاص بالبلاد لبلورة الافكار التي تمت مناقشتها مع رئيس السيادة في عدد من القطاعات تشمل القطاع العقاري وقطاع الصحة والقطاع المالي.

وعبر المدير التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، عن تفاؤله بشأن الفرص المتاحة أمام المستثمرين وشركات المساهمة القطرية.