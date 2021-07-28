مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون الحكم الإقليمي لدارفور

الخرطوم : السوداني

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، برئاسة د.عبد الله حمدوك، مشروع قانون نظام الحُكم الإقليمي لدارفور 2021م،توطئة لاجازته عبر التشريع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء .

وقال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، في تصريح صحفي، إن القانون حدد مهام حكومة إقليم دافور التي تشمل المهام الإدارية والاقتصادية والعمل في جوانب إيقاف الحرب وتنفيذ الاتفاق وعودة النازحين واللاجئين والقيام بالدور التنموي للإقليم بحسب ما نص عليه الاتفاق بجانب تحديد مستويات الحكم ومستوى التعامل ما بين حاكم الإقليم والولاة والمحليات، موضحاً أن القانون حدد العلاقات الرأسية ما بين مجلس الوزراء ومستويات الحُكم الأخرى وحكومة الإقليم.