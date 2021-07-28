(115) مليون يورو منحة ألمانية لمناطق الهشاشة في السودان

الخرطوم : السوداني

وقعت الحكومة الانتقالية اتفاقا اطاريا مع جمهورية المانيا لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من مجالات التنمية.

وقدمت الحكومة الالمانية منحة بقيمة 115 مليون يور لمناطق الهشاشة بالسودان .

ووقع عن الحكومة وزير المالية د. جبريل ابراهيم ومن الجانب الألماني عبر تقنية الفيديو كونفرنس مدير إدارة خطة مارشال لإفريقيا،د. ا استيفن اوساد .

ووصف وزير المالية الاتفاق بأنه يمثل بداية لمشروع كبير للتعاون بين البلدين سوف يشمل عددا من مجالات التنمية من خلال التدريب التقني والطاقة المتجددة ودعم برنامج ثمرات ويأتي بعد انقطاع لثلاثين عاماً.