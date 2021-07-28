مواطنون بمدينة الفاو يغلقون الطريق القومي احتجاجاً على إفراغ مياه ملوثة

الخرطوم : رحاب فريني

اغلق مواطنو القرية 19 بمدينة الفاو الطريق القومي احتجاجا على افراغ مياه السيول التي حاصرت مدينة الفاو في الميجر الرئيسي الذي يسقي قري مدينة الفاو البالغة نحو 40 قرية.

وكشف محمد حسان أحد أعيان القرية أن المدير التنفيذي لمحلية الفاو قام بإفراغ المياه التي غمرت مدينة الفاو في ميجر 4 الرئيسي بالقرية 19 بالقسم الرابع، وأكد أن السيول التي غمرت مدينة الفاو ملوثة بمياه الصرف الصحي إضافة إلى الأسمدة والمبيدات وسم الفأر لجهة انها اغرقت المخازن، وتابع :” تم افراغ المياه في الميجر بالرغم من تحذيرات وزارة الصحة ووالي الولاية بعدم تصريف المياه في الميجر، مؤكدا أن هذا الميجر الوحيد الذي يسقي قري مدينة الفاو البالغة 40 قرية.

واضاف :” حاليا المياه محاطة بالقرية ولا يستطيع أحد الخروج أو الدخول لجلب مياه شرب لسكان القرية”.