وصول الدفعة الثانية من القمح الأمريكي

الخرطوم: سونا

تصل ميناء بورتسودان اليوم الدفعة الثانية من المعونة الأمريكية من القمح والبالغة (48)الف طن من جملة (300) الف طن مقرر وصولها تباعا.

وقال مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة والتموين نائب رئيس الغرفة المركزية للقمح والدقيق الفاتح عبد الله يوسف أن عمليات بدء تفريغ الباخرة سيكون صباح غد الخميس.

وأضاف لقد تم استلام الدفعة الأولى من تلك المعونة مطلع يونيو الماضي والبالغة (48) الف طن مؤكدا تغطية تلك الكميات بجانب القمح المحلي والمستورد حاجة البلاد من القمح لهذا العام.

وقال الفاتح لقد تم استلام (400) الف طن من منتجي القمح بسعر تركيزي (13,500) جنيه للجوال زنة مائة كيلو مبينا أن تلك الكميات خصصت للمطاحن العاملة في القمح المدعوم بالعاصمة والولايات، لافتا أن هذا العام سوف يركز على المخزون الاستراتيجي عن طريق الاستيراد لتغطية حوجة البلاد من القمح التي تبلغ مليونين ونصف طن سنوي