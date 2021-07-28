إعانات من الزكاة لمتضرري السيول وكورونا ببعض الولايات

الخرطوم : رحاب فريني

أكد الأمين العام لديوان الزكاة احمد عبدالله عثمان لدى معايدته للعاملين بالأمانة العامة مواجهة الديوان بتحديات عدة منها تداعيات الازمة الاقتصادية التي خلفها النظام المباد، والتي افقرت الكثير من الناس، والنزاعات القبلية ومهددات جائحة كورونا وموسم الخريف الذي بدأت نذره الآن بولاية القضارف في مدينة الفاو ومن حولها، لافتا لتقديم الديوان دعما مقدرا للاسر هنالك في حدود 6 ملايين جنيه بمعدل 15 – 20 الف جنيه للأسرة الواحدة .

وكشف عن تقديم دعم اضافي عاجل لديوان الزكاة بولاية القضارف في حدود 14 مليون جنيه لمواجهة الكارثة، اضافة الى 5 ملايين جنيه اخرى لولاية البحر الأحمر لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، خاصة بعد ازدياد نسبة الإصابات وسط المواطنين.