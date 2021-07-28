 المصدرين تحدد (3) محاور لتطوير القطاع

الخرطوم : إبتهاج

خلصت النتائج النهائية للدراسة الاستقصائية لتطوير انظمة للصادرات السودانية، الى بناء القدرات في ثلاثة محاور اساسية حول طرق التحليل، التقييم، الترويج للصادرات السودانية.

وقال امين عام الغرفة القومية للمصدرين، محمد سليمان، لـ(السوداني) إن الغرض من الدراسة رفع قدرات نقطة التجارة السودانية للترويج للصادرات السودانية، والاستفادة من التجربة اليابانية في ترفيع نقطة التجارة الى مركز ترويج، موضحا ان الدراسة الاستقصائية استهدفت بناء القدرات في ثلاثة محاور اساسية حول طرق التحليل، التقييم، الترويج للصادرات السودانية، واضاف : الدراسة استغرقت شهرا جرت خلاله، لقاءات واجتماعات مع الجهات المختصة كافة، متطلعا لظهور نتائجها واقعيا، وتنعكس ايجابا على الصادرات السودانية، مشيرا الى ان المشروع يسهم في تطوير عملية نفاذ الصادرات للأسواق العالمية، وتنمية تجارة السودان الخارجية.

يذكر ان اتحاد الغرف التجارية، استضاف بالشراكة مع نقطة التجارة السودانية، ورشة عمل تقديم النتائج النهائية للدراسة الاستقصائية الخاصة، بمشروع تطوير انظمة الترويج بنقطة التجارة السودانية، والتي نظمتها النقطة مؤخرا بالتعاون مع منظمة جايكا اليابانية