كمال آفرو: (أنا بصرف في اليوم 10 مليون فما يجيني واحد مفلس يقول لي عايز بنتك)

الخرطوم: كوكتيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله الرياضي كمال آفرو وهو ضيفاً على قناة الهلال الفضائية، آفرو من خلال تلك الاستضافة أطلق عدداً من التصريحات التي وصفها الناشطون بالمستفزة حيث كشف عن روتين حياته اليومية، ذاكرا انه يصرف في اليوم الواحد مايقارب الـ (10) آلاف جنيه بجانب تناوله للوجبات في أرقى المطاعم مع بناته لذلك طلب عدم طرق بابه من شخص مفلس كي يتزوج من إحدى بناته وذلك من خلال قوله ( المفلس يمشي محل الفلس ما يجينا نحن الأغنياء عشان يعشي بتي فول).

وبحسب متابعات (كوش نيوز) فقد أثار كمال آفرو ضجة أسفيرية بمواقع التواصل بعد التصريحات التي ذكرها أثناء استضافته بقناة الهلال، حيث قال رواد مواقع التواصل ان ما تم الحديث عنه كان مشكله شخصية وليس لها اي علاقة بالحوار ومثل تلك الحوارات غير الهادفة لا يجب تناولها في القنوات الفضائية لانها ترسخ مفاهيم رجعية في أذهان الشباب.