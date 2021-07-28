(الجديد والغريب) عريس يثير الجدل بمنصات التواصل بسبب النقطة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله عريس سوداني يقدم مع مجموعة من الشباب المتواجدين بالحفل فاصلا من الرقص وهو محمولاً على الأكتاف ويقوم شاب آخر برمي (النقطة) عليه .

وبحسب متابعات (كوش نيوز) فقد أثار مقطع الفيديو جدلاً واسعاً على منصات مواقع التواصل وحقق أعلى نسبة مشاهدة خلال ساعات قليلة من تداوله بعدد من الصفحات.

عدد من المعلقين على الفيديو ذكروا بأن (النقطة) أصبحت عادة عند بعض القبائل السودانية المتوارثة من أجدادهم ولايمكن الاستغناء عنها مهما كانت الأوضاع قاسية لأنها أصبحت نوعاً من التفاخر والتباهي بجانب إظهار مدى قوة العلاقة بين المعازيم والعريس.