الحركة الشعبية لتحرير السودان تُدين محاولات زعزعة الانتقال الديمقراطي في تونس

الخرطوم: السوداني

ادانت الحركة الشعبية لتحرير السودان، محاولات زعزعة الانتقال الديمقراطي في تونس تحت أى دعاوى. وقالت إن الديمقراطية تصلح وتطور من داخل مؤسساتها وليست (بفرمان رئاسي أشبه بالانقلاب).

وعقدت القيادة التنفيذية للحركة الشعبية لتحرير السودان، اجتماعاً يوم أمس، حضره رئيس الحركة مالك عقار ونائب الرئيس ياسر عرمان والأمين العام سلوى آدم بنية، وناقش الاجتماع الوضع السياسي الراهن وتنفيذ اتفاق السلام والتحضير لاجتماعي المجلس القيادى والأمانة العامة. كما ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع السياسية في تونس.

وقالت الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، سلوى آدم بنية، في بيان، إن الحركة أكدت على أن ثورة تونس مثل ثورة السودان يجب أن تستكمل بأيدي الشعب دون تدخلات خارجية وباحترام قواعد اللعبة الديمقراطية وما أخذ بالديمقراطية لا يأخذ إلا بالديمقراطية.