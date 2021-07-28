بعد اتمام الاتفاق مع الفرنسي ارتفاع وتيرة الصراع حول فريق الكرة بالمريخ مجلس الادارة الشرعي يرفض الخطوة ويؤكد عودة ( كلاك)

الخرطوم : السوداني

ارتفعت وتيرة الصراع بين مجلس ادارة نادي المريخ المعتمد من قبل اتحاد كرة القدم بقيادة محمد موسى الكندو الى جانب جناح الرئيس الموقوف آدم سوداكال والذي مازال يتخذ في القرارات ويبرم في الصفقات رغما عن القرارات السابقة التي صدرت في حقه من قبل لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم.

وفي الوقت الذي اكمل فيه سوداكال الاتفاق مع المدرب الفرنسي ديغو غارزيتو بشكل نهائي حيث ينتظر أن يصل المدرب بحسب مصادر مقربة اليه الى العاصمة الخرطوم يوم الاثنين القادم، سارع مجلس ادارة النادي المعتمد من قبل اتحاد كرة القدم بقيادة محمد موسى الكندو في اصدار قرار يقضي بعودة المدير الفني المقال من قبل سوداكال الانجليزي كلارك الى منصبه مع اعتماد المدرب ابراهيم حسين ( ابراهومة) مدربا عاما.

وجاءت الخطوة كإغلاق للباب امام محاولات سوداكال بالتعاقد مع المدرب غارزيتو حيث اعلن مجلس الكندو رفضه لهذا الخيار، مشددا على انه تم التواصل مع غارزيتو وابلاغه بعدم صحة الاجراءات التي تم القيام بها من قبل الكندو فيما يتعلق بالمفاوضات.

وشدد مجلس الكندو على انه لن يتم اعتماد اي عقودات تبرم دون وضعها امام المجلس لا سيما وان الاخير سيدرج كل العقودات التي تبرم لاتحاد كرة القدم لاعتمادها

يذكر في الوقت ذاته أن مصادر مقربة للمدرب ابراهيم حسين ( ابراهومة) اشارت الى أن الاخير لم يتخذ حتى الآن قرارا واضحا بشأن امكانية عمله مع المدرب الفرنسي غارزيتو من عدمه، مؤكدة أن ابراهومة يركز على قيادة الفريق الى بر الامان فيما تبقى له من جولات خلال استحقاقات الموسم الحالي، ولم يتم ابلاغه بشكل واضح من قبل الادارة بإتمام التعاقد مع غارزيتو من عدمه، وتوقع مصدر مقرب من ابراهومة أن يكون للاخير موقف واضح سواء بالعمل والاستمرارية أم الاعتذار والمغادرة خلال الفترة القادمة.