الأحمر يعاود التحضيرات بمشاركة التش والنعسان

عاد فريق الكرة بنادي المريخ للتدريبات بالقلعة الحمراء عصر امس بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة يوم عقب العودة من نيالا والتأهل على حساب نادي الساهر نيالا للمربع الذهبي من كأس السودان، وشهد المران الذي أشرف عليه الجهاز الفني بقيادة إبراهومة وطاقمه المعاون عودة نجم المريخ أحمد حامد التش للتدريبات، وقد بدأ اللاعب ملامسة الكرة في مران اليوم تحت إشراف الدكتور صلاح برسي كما شارك لاعب الفريق السابق خالد النعسان في تدريبات الأحمر، وإشتمل المران على الإحماء والتدرب بالكرة، وقد أخضع الجهاز الفني اللاعبين الذين شاركوا في مباراة نادي ساهر نيالا إلى حمام ثلج لإزالة الإرهاق،وينتظر أن يواصل الأحمر تحضيراته استعداداً لمواجهة أهلي الخرطوم في الأول من أغسطس المقبل ضمن بطولة الدوري السوداني الممتاز.