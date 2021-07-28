البرهان: لدينا كامل الثقة في رئيس الوزراء وكل أجهزة الدولة على قلب رجل واحد

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على أهمية جهاز المخابرات العامة في حماية الأمن والاستقرار بالبلاد خلال الفترة الانتقالية، وانه من أجهزة الدولة الاساسية وركائز البناء الوطني وممسكات الوحدة الوطنية، مشيراً إلى انه يمثل العصب المغذي لأجهزة الدولة لإعانتها على أداء دورها على أكمل وجه.

وأشار البرهان إلى أن مهمة الجهاز كبيرة في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وأوضح أن وحدة وقوة الأجهزة الأمنية هي التي حفظت البلاد من الانهيار الشامل. وقال: “نحن كحكومة في الفترة الانتقالية بنعمل مع بعض ولدينا كامل الثقة في رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكل أجهزة الدولة على قلب رجل واحد”. وأضاف أن هنالك تحديات كبيرة تواجه أجهزة الدولة تتمثل في إجازة الدستور الدائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال البرهان خلال زيارته لمقر جهاز المخابرات العامة يرافقه عضوا مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، ضمن معايدته للمنظومة الأمنية بالتهنئة بعيد الاضحي المبارك، قال إن البلاد تمر بمرحلة مفصلية تتطلب تضافر الجهود والالتفاف حول الوطن، داعياً لتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والسياسية والشخصية الضيقة، كما دعا لجمع الصف الوطني للعبور بالبلاد إلى بر الامان.

وأكد البرهان أن المرحلة تستوجب تعاون الجميع، وقال إن الحكومة الانتقالية متماسكة وذات رأي موحد برغم الهجمة المقصودة، وأضاف أن جهاز المخابرات عصب وروح كل المنظومة الأمنية، وزاد: (إذا فقدنا الجهاز حنمشي عميانين ومظلمين وحنقع في أقرب حفرة قدامنا).

وأشار البرهان خلال مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود جهاز المخابرات العامة، إلى الهجمة الشرسة التي تعرض لها الجهاز كغيره من المنظومة الأمنية وتحملت المخابرات الجانب الأكبر من التشويه. وقال انها هجمة مقصودة تستهدف تفتيت السودان، في ظل الكثير من المهددات والاختراقات التي تهدد الامن الوطني.

وأكد البرهان ثقته في قدرة ومهنية جهاز المخابرات العامة على دعم أجهزة الدولة بالمعلومات التي تعين على اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

من جانبه، أكد المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق اول جمال عبد المجيد قسم السيد جاهزية الجهاز للعمل مع المنظومة الامنية لحماية الأمن والاستقرار في كل ربوع السودان.